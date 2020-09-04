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Новый парламент Молдовы будет недееспособным.
04.09.2020

Опрос, проведенный компанией политических исследований и консалтинга «Intellect Group», в партнёрстве с Ассоциацией «Spero» показывает что страна может скатиться в череду досрочных парламентских выборов.

Согласно данным опроса в будущий состав законодательного органа прошли бы четыре партии, в том числе Партия социалистов (25,9%), Партия действия и солидарности (17,5%), партия „Шор” (9,5%) и Наша партия –  8%. При таком раскладе трудно себе представить парламентское большинство. Да и продуктивное сотрудничество между Додоном, Санду, Шором и Усатым вряд ли возможны.

А вот тройка лидеров  на президентских выборах по их данным выглядела бы следующим образом: Игорь Додон – 27,5%, Майя Санду – 18,1%, Ренато Усатый – 9,7%.

@Telegram BP


 
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