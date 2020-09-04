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Сеть Сороса учредила для М. Санду собственную партию – PAS. Цель-превратить страну в колонию.
04.09.2020

Сеть Сороса учредила для М. Санду собственную партию – PAS. Цель-превратить страну в колонию.

Судите сами. 

1.  Председатель М. Санду – бывший член сената фонда «Сорос-Молдова» (2009–2010 гг.). 
2.  Первый зам. председателя партии и председатель парламентской фракции PAS И. Гроссу – член админсовета Центра юридических ресурсов Молдовы (CRJM). Директор центра В. Грибинча – свояк депутата С. Литвиненко (PAS). 
3.  Вице-председатель PAS Л. Николаеску-Онофрей – директор по вопросам образования фонда «Сорос-Молдова» в 1996 – 1998 гг., председатель НПО PRO-Didactica. 
4.  Вице-председатель PAS М. Попшой был аналитиком в фонде Jamestown, членом Ассоциации внешней политики (APE), финансируемой Фондом Сороса. 
5.  Вице-председатель PAS и член политбюро Д. Перчун – координатор проектов, проводимых при поддержке Фонда Сороса. Речь – о проекте E-transformare при Министерстве образования, когда М. Санду его возглавляла. 
6.  Вице-председатель PAS Р. Мариан – секретарь парламентской фракции, депутат, специалист по связям с общественностью в НПО Expert-Grup (2013 – 2016 гг.), которое является ключевым бенефициаром Фонда Сороса. 
7.  Вице-председатель PAS, экс-министр юстиции (2019 г.) О. Стамате была директором НПО AGER. В 2007 – 2010 гг. работала в Фонде Сороса директором программ. 
8.  Член национального бюро PAS О. Нантой – депутат, директор программ в Институте общественных политик (IPP), эксперт в IPRE. Оба этих НПО финансируются Фондом Сороса. 
9.  Член национального бюро PAS Д. Алайба – депутат, председатель Центра политик и реформ (CPR) с ежегодным бюджетом в $320,384.00. CPR также является частью сети Сороса, НФД, ЕФД.
10.  Вице-председатель PAS С. Мустяцэ (2016–2017 гг.) проходил стажировки в 2001, 2002, 2005 годах в Будапештском центрально-европейском университете, учредителем которого является Дж. Сорос. 
11.  Член политбюро PAS Д. Терзи-Барбэрошие (2016–2017 гг.) работала в фонде «Сорос-Молдова», отмечена несколькими стипендиями Фонда Сороса за особые достижения. Руководила НПО CPD. 
12.  Фактически лидер PAS М. Санду, её вице-председатели, почти все члены политбюро и 6 из 13 депутатов – представители Фонда Сороса в Молдове и лидеры НПО из сети Сороса.

Случайность? Не думаем. 

Такие же события происходят на Украине, в Армении, Грузии, Румынии где представители Фонда Сороса проникли глубоко во все структуры власти и проводят интересы транснациональной олигархии.

Это и  продажа земли иностранцам, приватизация за гроши стратегической госсобственности, закрытия школ, больниц, законы о правах ЛГБТ, сексуальное воспитание в школах…

И это только начало.

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