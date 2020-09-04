Сколько в Молдове избирателей? ЦИК опубликовала данные о том, сколько избирателей зарегистрировано в Молдове. Получилась цифра в 3 290 312 человек. А не много ли их насчитал Центрибиком?

"Ранее ответственность за формирование списков избирателей возлагалась на местные органы самоуправления. После этого решили перейти на списки по данным Registru", - заявил Sputnik социолог Василий Кантаржи.

То есть, теперь просто берутся данные из базы Registru о гражданах Молдовы, которым были выданы удостоверения личности.

Так что, как разъяснил социолог, в новые списки попали те граждане республики, кто долгое время проживал на территории других государств, но не утратил права голоса в Молдове. Ранее многие из этих людей просто не попадали в списки избирателей.

@Telegram SP