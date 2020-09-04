Экс-мэр Кишинева Дорин Киртоакэ назвал ремонт улицы Албишоара старым и советским

От создателя бульвара Штефана чел Маре с "плавающим асфальтом" и фигуранта уголовного дела по платным парковкам всегда удивительно слышать критику.

Всегда поражало, как никчемный экс-мэр Кишинева осмеливается давать оценку происходящим изменениям в столице. Вот давеча он решил вставить свои пару бэнуц по поводу ремонта улицы Албишоара.

"Технический проект по-прежнему основан на старых советских методах проектирования, а это означает, что останутся те же препятствия в передвижении. Меняй бордюры, меняй асфальт, ремонтируй ливневую канализацию, но не меняешь параметры движения, тогда ничего хорошего не сделано", - отметил в заключение Дорин Киртоакэ.

Удивительно, как в 2020 году находятся люди, продолжающие обвинять во всем советское. Ты, Дорин Иванович, тогда уж и от родителей отрешись, зачавших тебя во время СССР. От дядьки неугомонного, получившего образование (правда, довольно длительное) при Союзе. Чего уж там.

Пусть ремонт Албишоарэ будет сто раз советским, но - пусть он БУДЕТ. Понимаешь, Дорин? Эта улица уже лет 15 проклинается всеми водителями, это место, которое, казалось, уже никогда не будет отремонтировано.

Напомним Киртоакэ, что хваленный им ремонт бульвара Штефана чел Маре, обошедшийся в кучу миллионов евро, превратился в объект насмешек: вся дорога в "волнах". Тоже по "советским лекалам" иностранцы делали? А, может, воровали потихоньку? Его, бульвар, теперь переделывать надо, говорят, необходимо, минимум, 7 миллионов леев. В общем, иди, Дорин, своей унионистской дорогой и не лезь туда, где ничего не понимаешь.

Павел МУНТЯН