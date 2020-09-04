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Ренато Усатый, став президентом Молдовы, посетит Украину и Румынию.
04.09.2020

Тут что-то все возбудились по поводу цитаты, что Ренато Усатый, став президентом Молдовы, в первую очередь рванет посещать с официальными визитами Украину и Румынию. 

А Россию – нет.

То есть, никого не смущает, что он президентом не станет?

Все впечатлились его «поездками». Даже тяжелую артиллерию (мы про вес в кг, конечно) в виде дядьки Андриевского подключили, который стал объяснять, почему с соседями надо налаживать отношения в первую очередь.

Ну, Андриевский пусть за геополитику своему отпрыску лекции почитает лучше – больше пользы будет для обоих.

Нам же видится следующее.

Рассказ Георгича о «поездках» к соседям и «игнор» России – не такая уж благоглупость из уст мэра Бельц. Все проще: его арестуют прямо в аэропорту Домодедово, поскольку он находится в розыске МВД России.

Вот будет номер: прилетает Усатый в Москву, веселый такой сходит по трапу, а тут – клац – наручники.

Международный скандал.

Но, слава Богу, позора этого не будет. По крайней мере, не в должности Усатого президентом

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