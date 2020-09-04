Ренато Усатый, став президентом Молдовы, посетит Украину и Румынию.

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Тут что-то все возбудились по поводу цитаты, что Ренато Усатый, став президентом Молдовы, в первую очередь рванет посещать с официальными визитами Украину и Румынию.
А Россию – нет.
То есть, никого не смущает, что он президентом не станет?
Все впечатлились его «поездками». Даже тяжелую артиллерию (мы про вес в кг, конечно) в виде дядьки Андриевского подключили, который стал объяснять, почему с соседями надо налаживать отношения в первую очередь.
Ну, Андриевский пусть за геополитику своему отпрыску лекции почитает лучше – больше пользы будет для обоих.
Нам же видится следующее.
Рассказ Георгича о «поездках» к соседям и «игнор» России – не такая уж благоглупость из уст мэра Бельц. Все проще: его арестуют прямо в аэропорту Домодедово, поскольку он находится в розыске МВД России.
Вот будет номер: прилетает Усатый в Москву, веселый такой сходит по трапу, а тут – клац – наручники.
Международный скандал.
Но, слава Богу, позора этого не будет. По крайней мере, не в должности Усатого президентом
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