У кого в Молдове пенсия 400 тысяч леев

Одиозный коммунист намекнул на экс-главу Нацбанка Леонида Талмача. Есть и другие граждане, получающие пенсии в сотни тысяч леев. Об этом стало известно из заявления экс-президента Молдовы Владимира Воронина во время эфира передачи на одном из телеканалов страны.

- А вы слышали о пенсии в 400 тысяч леев в месяц? Знайте, что такая пенсия есть. Больше этой пенсии нет, но есть другие в сотни тысяч леев, - сказал Воронин.

Бывший глава республики рассказал о том, что получатель самой крупной социальной выплаты страны работал когда-то в банковской системе, и даже ответил на вопрос ведущего, знаком ли он с ним.

- Да. Знал, у меня были с ним деловые встречи, когда я был президентом, - пояснил Владимир Воронин.

Он также пояснил, что необязательно быть на высокой должности всю жизнь, чтобы получать пенсию в таком размере.

- Пенсии не всегда связаны с вкладом человека в какую-либо деятельность на протяжении его жизни. Это человек из банковской системы. Там они делали, что они хотели делать, - отметил Владимир Воронин.

Сам он получает пенсию в размере 80% от нынешнего оклада президента республики.

Напомним, что в 2019 году депутат Юрий Реницэ отправил запрос в Национальную кассу соцстрахования о самой высокой пенсии в Молдове – тогда ему ответили, что самую большую пенсию получает бывший работник финансово-банковской сферы, в размере 224 197 леев.

Автор: Михаил Генчу