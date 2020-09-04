Президент Молдовы Игорь Додон прокомментировал возможность граждан республики въезжать в Россию.

Глава государства выразил надежду, что в начале следующей недели прояснится ситуация с въездом в Россию молдавских школьников и студентов.

"Что касается открытия границ полностью. Любой желающий может выехать из Молдовы, но уже страна, куда отправляется гражданин, решает принимать или нет. Россия ввела ограничения. Решение, когда они могут быть сняты, зависит от того, как будет развиваться эпидемиологическая ситуация у нас в республике. Если количество случаев будет падать, если показатели будут хорошими, то страны будут снимать эти ограничения", - отметил Додон.

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Решение о допуске иностранных студентов к учебе в вузах России еще не принято.

Об этом заявил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.

Он отметил, что решение о въезде иностранных студентов из закрытых стран достаточно непростое, его нужно принимать взвешенно, с опорой на мнение специалистов.

Больше всего студентов хотят вернутся в Россию из Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана.

По его словам не все университеты готовы обеспечить 14-дневную изоляцию для приезжающих.

Ранее зампред Комитета Госдумы по образованию и науке Максим Зайцев подтвердил (https://t.me/sputniklive/8888) @SputnikLive, что иностранным студентам могут в сентябре разрешить въезд в РФ.

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