Шор, Филат, Платон, Плахотнюк - кто следующий?

Итак, генеральная прокуратура Молдовы обнародовала схему кражи миллиарда. Согласно опубликованным материалам следствия, Влад Плахотнюк является главным бенефициаром всех сделок. При внимательном подсчете видно, что учитывая «технические» затраты на участников сам Плахотнюк получил порядка 250 млн. Сумма прямо скажем значительная.

Но, согласно данным российских правоохранительных органов благодаря разного рода схемам, в том числе «Ландромата» в период 2001-2014 годов через Молдову из России было выведено более 250 млрд долларов. Да «Ландромат» был далеко не единственной схемой. Первую еще в 2001 запустил М.Касьянов экс-премьер России. Именно он предлагал В.Воронину создать в Молдове офшорную зону. Однако жадность президента коммуниста поставила крест на этой затее.

Судя по всему, данную схему во многом и курировал В.Плахотнюк. Стоит понимать, что «процент» за вывод всех этих сумм по разным оценкам составил от 10 до 15 млрд долларов. Мы конечно понимаем, что лишних денег не бывает. Но был ли смысл В.Плахотнюку рисковать ради 250 млн долларов ставя под угрозу миллиарды. После этого скандала российская схема по выводу средств практически прекратила свое существование. Напомним скандал с кражей миллиарда начался в 2014 году и сразу после этого вывод денег из России через Молдову прекратился.

В этой ситуации появление виновных в большей мере диктуется политической целесообразностью. Сначала это был Шор, потом Филат и Платнон. Теперь оказалось, что они не при чем, а главный виновник Плахотнюк. Вполне вероятно, что после смены власти появятся и новые виноватые.

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