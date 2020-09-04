Александр Панчук. Вредный шум разумнее измерять в децибелах, а не в деньгах

Интервью с Александром Панчук, директором «Dezvolt-Activ» S.R.L. Рубрика «Сделано в Молдове» при поддержке BC Comertbank S.A.

Александр, здравствуйте. Я посмотрел профиль вашей компании в INFOBASE и понял, что слово «изоляция» приравнено у вас в компании к Святому Писанию. Термоизоляция. Звукоизоляция. Виброизоляция. Шумоизоляция…

А еще изоляционные материалы и системы для инженерных систем, вентиляции, кондиционирования, отопления, водопровода, канализации, пожарной безопасности и дымоудаления. И – автоизоляция, для автомобилей.

Хороший список. Вот колеблюсь, отнести вашу компанию к «узконишевым» - изоляция, или широкопрофильным – такой у вас перечень направлений, где используется само понятие, или принцип, «изоляция».

Так или иначе, но в 2011 году, когда мы начинали, рынок был, в лучшем случае, знаком с материалами разве что строительной изоляции. Термоизоляция фасадов и гидроизоляция кровли. На этом можно было поставить точку. О технической изоляции или ее монтаже, как отдельном виде услуг, можно было услышать очень редко. Мы сами тоже начинали с самого простого. С инженерных систем – вентиляция, вода, канализация. Это было относительно недорого, и потребитель был готов за это платить.

Качнем маятник из начала в конец. Что сейчас ваша «фишка»?

Не стал бы говорить о «фишке». Мы не оставили ни одно направление в изоляции из тех, которыми занимались. Только стали глубже в них разбираться и предлагать более профессиональные решения. Но, если говорить об относительно новых для Молдовы направлениях изоляции – то сейчас мы активно продвигаем все решения, связанные с акустикой, шумовым фактором и акустическим комфортом. Тем более, что в мире это сейчас быстро растущий тренд, а все такие тренды рано или поздно приходят в Молдову.

Кто больше заинтересован в услугах по акустической изоляции, застройщики крупных объектов или конечные пользователи?

По идее, конечно, это решения, интересные для застройщиков и проектировщиков. Тем более, что стройки вышли на новый уровень строй материалов, они всем хороши, но вот звукоизоляция у них точно страдает. Тем не менее, пока нам редко удается заинтересовать эту категорию клиентов. Хотя, мое мнение, например «ударный шум», тот, который идет сверху вниз, через перекрытия, очень легко можно значительно снизить именно на этапе строительства. Под стяжкой пола нужно поместить особый материал и результат будет налицо. И не такое уж дорогое это решение…

Но в итоге?...

Но в итоге основной заказчик на решения по акустическому комфорту – это уже конечный потребитель. Подумайте сами, вы заплатили хорошие деньги за квартиру, не меньшие за ремонт, а потом по утрам слушаете, как соседка сверху собирается на работу и ходит по квартире на каблуках или соседи сбоку по утрам громко слушают Euronews. Звук же похож на воду, ему только нужно найти «дырку» и он тут же просочится. И – испортит вам настроение. Так что, хоть шум и измеряется в децибелах, а не в евро, но лучше не пожалеть один раз сумму в евро, чтобы потом всю жизнь обходиться без шума.

И вы предлагаете клиенту современные материалы для звукоизоляции?

Мы предлагаем не материалы, а решения. Начиная с того, что у нас есть специальное оборудование для измерения уровня шума до того, что кроме материалов мы обеспечиваем монтаж и гарантии. В отношении гарантий могу привести пример очень характерный для нашего рынка.

Приводите…

Привычная всем стекловата. Есть строительная, есть техническая. Изоляционные свойства примерно в три раза отличаются. Вам делают изоляцию строительной стекловатой. Как она ведет себя через год, пропитавшись влагой и провиснув, вы не видите, она в закрытом от вас пространстве. А когда начинаются проблемы, мы вскрываем клиенту короб и показываем, что произошло, он задает вопрос: «Почему»?

И как вы отвечаете?

Не хочу всегда в лоб, но ответ один. Потому что вы хотели сэкономить и получили обратный результат. Дополнительные затраты по восстановлению изоляции. Результат в строительстве часто проявляется ПОТОМ. И об этом «потом» стоит думать уже сейчас.

Кто из ваших клиентов уже был готов думать о «потом»?

Фитнес клуб Niagara, Japan Tabaco Company головной офис, головной офис «Шериф», конференц зал Медицинского университета, автоцентр Volvo, ресторан Capitoles Park, Sandriliona… Это крупные проекты, которые вспоминаются сразу…

Александр, поговорили обо всем, кроме Comertbank-а, моего партнера по рубрике. А ваши координаты мне дали менеджеры банка. Предполагаю, что ничего плохого вы о банке не скажете, и я ничем не рискую?

Не рискуете. Я скажу реальную ситуацию. Мы кредитовались в нескольких банках. И всерьез рассматривали концепцию оптимизации затрат на обслуживание заемных средств. Простым языком – запросили несколько банков, не хотят ли они реструктурировать нашу задолженность, взять ее на себя и предложить нам более выгодные условия.

И?

И Comertbank это сделал быстрее и выгоднее для нас, чем остальные банки. Так что я – доволен экономией. Хотя бы потому, что эта экономия дала еще и выигрыш в качестве обслуживания.

Партнер проекта – BC Comertbank S.A/

Павел ЗИНГАН