«Пошел против всех» - Филат «наехал» и на Стурзу

Грызня пауков в банке. Влад Филат продолжает "срывать покровы" - бывший премьер перессорился уже, наверное, со всеми своими прежними соратниками. Теперь настал и черед его старого друга Иона Стурзы, с которым они ворочал дела в конце 90-х. Филата настолько вывели из себя критичные замечания Стурзы по поводу его политических перспектив, что он разразился большим постом в Facebook, в котором попытался едко высмеять Стурзу.

Текст преисполнен метафорических сравнений с древнегреческими богами и пророком Магомедом - Филат, в общем, "тряхнул" литературными талантами, а также припомнил Стурзе о том, что тот, дескать, бежал от Воронина в 2001-м году, в то время как он, Филат, не испугался и победил Воронина. Также Филат высказал уверенность, что за 4 года своего премьерства якобы сделал намного больше важных вещей, чем Стурза за девять месяцев в кресле премьера.

Так ли это или нет, судить не беремся - оба были, что называется, "хороши".