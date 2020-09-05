Новая вакцина от коронавируса - надежда на спасение от пандемии?

Появление ожидаемой прививки стало предметом бурных научных споров.

Напомним, что «Блокнот Молдовы» писал о том, что 11 августа 2020 года президент Российской Федерации Владимир Путин сообщил о регистрации первой вакцины от коронавируса.

Помимо этого, российский лидер отметил, что вакцина вызывает устойчивый иммунитет от COVID-19 сроком до двух лет, и среди первых испытуемых числится его дочь.

Запад не шибко обрадовался успехам российских вирусологов

Несмотря на то, что жители западных государств страдают от коронавируса не меньше россиян, многие тамошние специалисты отреагировали осторожно.

Они недовольны тем, что вакцину зарегистрировали по ускоренной форме, еще до проведения третьего этапа тестов, который занимает много месяцев. Также их не устроил тот факт, что испытания проводились на малом количестве добровольцев, а не на тысячах, как это принято на Западе, передает BBC.

Медицинский профессор Гарварда Барри Блум отметил, что есть большие сомнения по поводу того, что российские специалисты провели третью фазу испытаний новой прививки, передает Euronews.

Стало известно, что испытания российской вакцины начались 17 июня 2020 года. В них приняли участие 76 добровольцев, среди которых были и солдаты регулярной армии Российской Федерации.

Молдова с радостью восприняла новость о вакцине

11 августа, когда Владимир Путин заявил о регистрации разработанной российскими ученными вакцины от коронавируса, президент Молдовы Игорь Додон отреагировал на эту новость весьма положительно.

– Мы очень надеемся, что сможем договориться с нашими партнерами о получении Молдовой этой вакцины. Мы уже обсуждали это в рамках моих недавних встреч в Москве, – заявил глава государства.

Спустя несколько дней премьер-министр Ион Кику заявил, что Молдова уже записана в очередь на получение вакцины.

При этом премьер подчеркнул, что вопрос о получении препарата уже обсуждался с российским коллегой Михаилом Мишустиным, так что у нас есть все шансы быть среди первых в очереди на получение вакцины.

Это подтвердил и глава государства Игорь Додон во время эфира одного из выпусков еженедельной программы «Presedintele raspunde», который тоже уточнил, что Молдова должна быть среди первых стран в очереди на получение.

Президент подчеркнул, что он готов стать первым гражданином нашей страны, который испытает на себе вакцину против коронавируса.

Что говорят эксперты?

О том, что думают эксперты по поводу вакцин, расскажет Ливиу Яровой, доцент кафедры инфекционных болезней, тропической медицины, и паразитологи ГУМ им. Тестемицану, специалист-консультант инфекционной больницы им. Т. Чорба.

БМ: Что вы думаете о российской вакцине от COVID-19?

Ливиу Яровой: Пока ничего не думаю. Мое мнение появится после того, как завершится третья фаза испытаний, а результаты будут опубликованы на специализированных информационных ресурсах.

БМ: Будете ли вы вакцинироваться против коронавируса?

Ливиу Яровой: Решу в будущем, когда наступит момент.

БМ: Рекомендуете ли вы рядовым гражданам Молдовы вакцинироваться против коронавируса?

Ливиу Яровой: Пока я не видел данные об эффективности или вреде вакцины, не берусь рекомендовать ничего.

БМ: Стоит ли в целом доверять вакцинам? У многих членов общества много недоверия к ним.

Ливиу Яровой: Да. Те вакцины, что входят в список обязательной плановой вакцинации, достойны доверия, так как эффект от них максимально полезный.

БМ: Считаете ли вы, что вакцина способна решить проблему пандемии?

Ливиу Яровой: Существует вероятность, что вакцина не решит проблему пандемии. Вирус слишком быстро мутирует. Таким образом, может случиться ситуация, когда вакцина от вируса 2021 года будет менее эффективна в 2022 году, с определенным градусом снижения эффективности с каждым проходящим годом.

Напомним, что вчера появилась информация, о которой «Блокнот Молдовы» то же написал - на молдавских гражданах испытывают препарат из США для лечения Covid-19.

Между тем, на этой неделе российские ученные заявили, что они готовы зарегистрировать уже и вторую вакцину от коронавируса.

Автор: Михаил Генчу