Никитуш: «Действия правых приносят преимущества в пользу левых»

«Неожиданное участие социалистов в прошлом году в построении правительства во главе с Майей Санду больше привело к политическим издержкам правых, чем левых на молдавской политической сцене. Заявляю сейчас, в начале избирательной кампании по выборам Президента Республики Молдова, что феномен каннибализации молдавского правого сектора, инициированный Майей Санду, приносит преимущества в пользу левых политических сил Молдовы». Об этом заявил журналист Виктор Никитуш в новом посте в своем блоге, напомнив, что тогда он критиковал решение лидера PAS, сообщает ТРИБУНА.

Он пишет, что «Майя Санду выступила перед прессой с обещаниями, но слова не всегда означают дела».

«В ходе социологического исследования я выяснил, что, хотя политическая партия во главе с г-жой Санду занимает второе место в предпочтениях молдавского электората в отношении Президента, формирование не очень активно и мало представлено в Молдове – только 27 процентов респондентов в исследовании, проведённом «Intellect Group» сказали, что видели в своих населенных пунктах представителей Партии Действие и Солидарность. Согласно данным, собранным Intellect Group, Партия Социалистов является самой активной и представленной партией в населенных пунктах Республики Молдова – 86 процентов респондентов заявили, что молдавские социалисты присутствуют и осуществляют деятельность в их местности.

Социологические опросы также показывают, что представитель левых – Игорь Додон – пользуется наибольшей политической симпатией. Почему это происходит? Объяснение связано с бедностью и низким уровнем качества жизни в молдавских селах и коммунах. Статистические данные показывают, что почти половину населения Республики Молдова составляют пенсионеры, в начале 2020 года их среднемесячная пенсия была 97 евро», – упоминает журналист в блоге, добавляя: «Я говорил, что обещания политиков не всегда означают действия – такова политика. Майя Санду несколько раз демонстрировала, что то, что она говорит / обещает – это слова на ветер – пустые слова».

Никитуш также отметил, что после регистрации в Центральной Избирательной Комиссии группа поддержки приступит к сбору подписей в поддержку Майи Санду на посту президента. «Когда они придут к вам, помните, что Майя Санду занимала высший пост в молдавском государстве – премьер-министр. Когда вы подписываетесь в поддержку Майи Санду как президента, спросите себя, что она сделала как премьер-министр для молдавских сел и коммун? И постарайтесь дать объективный ответ», – заключил он.