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Общество
Молдову ждет массовое заражение.
05.09.2020

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выступила с рядом разъяснений, касающихся безопасности пищевых продуктов в связи с нынешней эпидемиологической ситуацией.

     При этом в рекомендациях хотелось бы обратить внимание на один момент. «Чтобы обеспечить хороший иммунитет к этой инфекции, необходимо правильно питаться и употреблять безопасные продукты».

     Если учесть, что большая часть населения страны живет на грани прожиточного минимума надо понимать, что правильно и хорошо питаться могут себе позволить разве что депутаты и чиновники. А если учесть, что карантин нанес серьезный удар по экономике, то многие жители Молдовы вынуждены экономить в том числе на питании. А как только начнется отопительный сезон то граждане и вовсе окажутся в безвыходной ситуации.

     Так что ближе к зиме в Молдове можно ожидать взрывообразного роста зараженных. И не потому что они не соблюдают правила. Просто из-за плохого питания у них будет ослабленный иммунитет. 

      Согласитесь, среднестатистический житель Молдовы зачастую не может обеспечить себя парацетамолом и медицинскими масками, которых не хватает даже для персонала больниц. Постоянно дорожающие овощи становятся для них него настоящим деликатесом, и десятки тысяч людей размышляют о том, как они будут жить дальше – потеряв работу и растратив последние средства к существованию. Ведь им нужно покупать еду и лекарства, оплачивать аренду жилья, растить детей и платить долги по кредитам. А государство не оказывает никакой реальной помощи, способной компенсировать своим гражданам вынужденный простой в самоизоляции.

     Нужда гонит на улицу, несмотря на опасность заражения. Малоимущие жители устраиваются курьерами и грузчиками, работают водителями, уборщиками и поварами, трудятся медсестрами, которые постоянно заражаются в результате контакта с больными. Они бегают в поисках скидок по не закрывшимся магазинам, стоят в огромных очередях на базарах, пробираются в села, чтобы привезти запасы из погребов. И постоянно подвергаются риску. Как результат, среди умирающих от коронавируса абсолютно преобладают простые, никому не известные люди.

@Telegram MV

 


 
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