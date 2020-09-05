Правительство тайком отменило выплаты 16 тысяч леев врачам и медицинским работникам

На заседании правительства в четверг, по предложению Минфина, тайком, кабмин одобрил отмену выплаты 16 тысяч леев врачам и медицинским работникам, заразившимся коронавирусом в ходе борьбы с пандемией. Отказ дальше выплачивать эту компенсацию власти аргументируют тем, что медицинские учреждения уже получили полный комплект систем индивидуальной защиты, все врачи прошли тренинги использования этих средств, вдоволь дезинфектантов и прочих противовирусных средств. К этому дню компенсацию успели получить 1 611 человек: 437 врачей, 855 медицинских ассистентов, 211 медсестр и 108 человек из вспомогательного персонала. Всего выплачено было почти 26 млн леев.

Логика в решении правительства следующая. Формально больницы и поликлиники полностью снаряжены и обучены не допускать заражений среди медицинских работников. Так что если на седьмом месяце пандемии какой-то врач и заразился, то, говорят власти, это исключительно твоя личная проблема, чувак.

С другой стороны, не на бумагах, а в серой реальности защитное медицинское снаряжение в молдавских больницах и поликлиниках настолько отстойного качества, что неспособно защитить даже от гриппа. Можем припомнить ещё и стирку (!) использованных одноразовых костюмов, бахил и масок, чтобы потом использовать их повторно.

Признанные румынскими властями некачественными (и подаренные ими же Молдове) средства индивидуальной защиты наши медики по-прежнему вынуждены использовать. Это поднимает вопрос и к качеству закупленных молдавскими властями защитных средств и в целом к тому, как чиновники относятся к угрозе жизни врачей. Больше четырёх тысяч заболевших коронавирусом медиков, больше тридцати скончавшихся от него наглядно демонстрируют, что к вопросу обеспечения и защиты врачей чиновники молдавского Минздрава отнеслись, по меньшей мере, халатно. Тут не ордена вручать надо, а в тюрьму сажать.

И вот в этих-то условиях власти решили сэкономить и не платить компенсацию ещё примерно двум с половиной тысячам заболевших медицинских работников: примерно 40 млн леев. Прекрасно понимая, как негативно воспримет общественность это решение. Тем более в контексте президентских выборов.

Отмену компенсаций должен утвердить парламент. В этом случае, заявил Додон, он закон не промульгирует и вернёт законопроект обратно. Однако такого подарка ему никто делать не будет и в оппозиции сидят не одни только идиоты. Так что, понятное дело, законопроект, предусматривающий отмену выплат заболевшим медикам, утонет в парламентской бюрократии. Однако сам факт появления такого документа поднимает много вопросов к молдавской власти.

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