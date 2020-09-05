В Молдове некому собирать урожай винограда

Фермеры готовы обсуждать оплату с каждым рабочим в отдельности. Каждый владелец сельхозпредприятия, которое производит виноград, заинтересован в повышении скорости и качества уборки ягод.

Фермеры искренне надеялись, что в 2020 году исчезнет проблема острой нехватки рук на уборке урожая, так как из-за угрозы пандемии десятки тысяч граждан Молдовы вернулись из-за рубежа на родину.

Производители сельхозпродукции рассчитывали, что тысячи вернувшихся пополнят армию сезонных работников. Тем более, что из-за засухи объемы урожая сократились на четверть, и работы стало на порядки меньше, передает east-fruit.com.

На самом деле все иначе – мигранты не готовы работать в Молдове, считая работу на земле на родине унизительной, так как привыкли к другим деньгам по оплате труда.

- Находясь здесь, у себя дома, они крайне неохотно выполняют те трудовые регламенты, которые в Евросоюзе для них были привычной нормой, - отмечают сельхозпроизводители.

Это сказывается на скорости и качестве уборки урожая – производительность труда в несколько раз ниже, чем в Евросоюзе или США.

Для примера, в структуре себестоимости черешни затраты на рабочую силу в среднем составляли 25-30%, сливы – до 40-50%.

Цена за собранный килограмм черешни не превышала трех леев, а за килограмм сливы не более 1,3 – 1,5 леев. При этом, страдало качество, так как продукцию плохо отсортировывали.

Виноградари были бы готовы платить не менее 1 лея за килограмм во время уборки виноградников сорта Pergola, и это позволило бы сборщикам зарабатывать не менее 40-50 евро за одну смену.

Но эти сборщики должны обладать определенной квалификацией – требуется умение первичной сортировки и особой выкладки в ящики. Поденщики, к сожалению, не готовы учиться новым навыкам или даже отказываются тратить на это время.

И, пока все обсуждают существующие проблемы отрасли, время идет, а виноград ждет на полях. Скоро пойдут осенние дожди, и пострадает ягода, что негативно скажется на качестве и цене.

Автор: Михаил Генчу