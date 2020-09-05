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Экономика
Валютные резервы Нацбанка на конец августа составили рекордную цифру за всю историю — 3 миллиарда 391 миллион
05.09.2020

Валютные резервы Нацбанка на конец августа составили рекордную цифру за всю историю — 3 миллиарда 391 миллион долларов. Это на 105,51 миллиона долларов больше по сравнению с концом июля.

Предыдущий рекорд, зафиксированный в декабре прошлого года, был побит еще в мае, с тех пор запасы валюты у НБМ продолжают расти.

По данным Нацбанка, рост обусловлен притоком обязательных валютных резервов от коммерческих банков, интервенциями на внутреннем рынке, поступлением кредитов и грантов и удорожанием обменных курсов резервных валют по отношению к доллару.

@Telegram SM


 
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