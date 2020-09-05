В Молдове выявлено 567 новых случаев COVID-19

Министерство здравоохранения предоставило обновленную информацию о распространении коронавирусной инфекции в Республике Молдова.

Согласно данным на сегодня, 5 сентября, за последние 24 часа подтвердилось 567 новых случаев заражения COVID-19, в том числе 32 – в Приднестровье. Было обработано 2628 тестов: 2460 – первичных, 168 – повторных. Общее число инфицированных достигло 38 473 человек. Активных – 10 611 случаев.

Четыре случая были импортированы –из Турции, Египта, Франции и Чехии. Остальные – результат местной передачи. Наибольшее число инфицированных по-прежнему в Кишиневе – 294 человека.

Из числа заболевших 26 – медицинские работники: 10 врачей, 15 медсестер и один сотрудник вспомогательного персонала.

В тяжелом состоянии находятся 549 пациентов, в том числе 32 – на искусственной вентиляции легких. Состояние 1245 пациентов медики оценивают как средней тяжести.

Из больниц были выписаны 358 госпитализированных ранее пациентов. Всего выздоровевших на данный момент – 27 799 человек. Жертвами COVID-19 стали 1063 пациента.

Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты напоминает гражданам о необходимости соблюдать меры безопасности в связи с коронавирусом. При первых симптомах заболевания, таких как: лихорадка, кашель, насморк, следует обратиться к семейному врачу или позвонить в службу 112.

Автор: Михаил Генчу