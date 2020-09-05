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Партия коммунистов Молдовы не будет выдвигать кандидатов на пост президента
05.09.2020

До пленума много было разговоров о том, что коммунисты выдвинут на выборы своего лидера - Владимира Воронина. Все последние недели он исправно держал интригу, ходил по телеэфирам.

Назывались и причины того, что Воронин, якобы, собирался на выборы: дескать, поиздержался.

Но - нет. Что могло повлиять на такое решение? Ведь Воронину уже, напомним, эту должность занимавшего (два срока) и бездарно власть отдавшего в 2009 Альянсу за европейскую интеграцию, казалось, ниже падать уже было некуда.

Он благополучно сначала власть продал, потом соратников, а потом и партию в целом. Позорное окончание политического пути, в начале которого он претендовал на роль "политика номер один в Молдове" (и стал им на некоторое время), а в конце должен был стать "отцом нации" - эдаким молдавским Дэном Сяопином, уже было.

Тем более, что уже 79 лет дядьке, между прочим, терять особо было нечего.

Но - нет. Выдержал напор. Что тут скажешь: что-то осталось еще от прежнего Владимира Николаевича, который никогда не жаловал тех, кто пытался его использовать.

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