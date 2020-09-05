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На устах
У Молдовы нет валютных резервов, Где деньги, Зин?
05.09.2020

     Как сообщили в НБМ валютные резервы Нацбанка на конец августа составили рекордную цифру за всю историю — 3 миллиарда 391 миллион долларов. Это на 105,51 миллиона долларов больше по сравнению с концом июля. 

      Впрочем, этих денег в Молдове нет. Мало того распоряжаться ими наша страна не имеет права. Когда в начале года Игорь Додон заявил, что «у нас три миллиарда долларов, валютный резерв Напомним в одном из государства. Знаете, где эти три миллиарда находятся? На счете в Вашингтоне. У тех же американцев. Давайте возьмем часть этих денег и вложим их в экономику. Сделаем дороги, сделаем что-то, чтобы работала экономика».

     После этого к нему зашел посол США и «мягко» объяснил, что игнорирование экономических законов, как и игнорирование законов физики, может привести к болезненным последствиям. В том числе к смене президента и аресту его счетов. Помнится, после такого визита посла США к шефу Додона В.Воронину последний отказался пописывать парафированный им меморандум Козака.

      После данного визита И.Додон перестал посягать на валютный резерв осознав, что «государственный валютный резерв предназначен для обеспечения макроэкономической стабильности, в том числе национальной валюты. Этот резерв неприкосновенен».

@Telegram MV


 
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