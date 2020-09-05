Юлия Скоромолова. Взгляд со стороны на туризм в Молдову

Интервью с Юлией Скоромоловой, вице-президентом Ассоциации Туроператоров России, заместителем генерального директора в АО «Интерконнект менеджмент корпорейшн», Москва.

Intro

На октябрь 2020 года на правительственном уровне был запланирован большой деловой форум Россия – Молдова. Однако, из-за эпидемиологической обстановки новым временем проведения форума выбран март. Тем не менее, поскольку при подготовке к форуму был проведен большой объем работы, то сейчас рассматривается вариант проведения в октябре стратегической онлайн сессии.

Юлия Скоромолова – один из участников организационного комитета по проведению стратегической сессии. Это и послужило причиной нашего разговора. Но сам разговор абсолютно не носил официальный характер.

За последнее время Юлия дважды побывала в Молдове, в рамках развития туризма между Россией и Молдовой. А с отраслью туризма ее связывают уже почти десять лет. Долгое время Юлия Скоромолова возглавляла Агентство по туризму при Правительстве Ульяновской области.

Поэтому разговор был о туризме, в частности о том, какие перспективы у развития внутреннего туризма в Молдове.

Интервью

Юлия, здравствуйте. Пока готовился к разговору с вами, просмотрел и вашу страницу в Facebook. Даже не поленился и «пробил» через Google фотографию с обложки вашего профиля. Google пишет: «Чжанцзяцзе, лесной парк в Китае, чьи скалы вдохновили создателей Аватара». Почему именно такой выбор? Уверен, при вашей профессии вы путешествовали по сотням необычных направлений…

Думаю одна из причин, это мое искреннее восхищение тем, как Китай ведет работу по организации туризма. У китайцев стоило бы поучиться не только молдаванам и россиянам, но и десяткам других стран.

В чем отличия?

Прежде всего, я обратила внимание, что китайцы не форсируют привлечение иностранных туристов. Развитие туризма в той или иной области они начинают с туризма на 100% внутреннего. Начинают приезжать жители соседних областей. Можно сказать, что оттачивают детали на «своих». Чиновники от туризма открыто говорят, что мы будем думать об иностранных туристах, когда, сначала, будут довольны наши, китайские.

Интересный подход. Прикидываю на Молдову, тем более, что из-за пандемии внутренний туризм у нас резко вырос этим летом. И согласен с вами. Пока многие направления не удовлетворяют по качеству даже жителей самой Молдовы, глупо туда пытаться привезти иностранцев. Получится анти эффект.

Что еще входит в китайскую стратегию развития туризма?

Огромное внимание к инфраструктуре. Если это озеро, то вокруг него будут дорожки, скамейки, урны, тематические указатели. Каждая деталь будет продумана. Или, например, государственная программа «санитарных остановок». На важных трассах каждые 100 километров не только минимаркет, но и душевые, и небольшая рекреационная зона. Можно помыться, отдохнуть от дороги. Дороги – это тоже верх похвалы. Мы ехали пять часов, четыреста километров и вместо отбойника между полосами – идеально ровный кустарник.

Слушаю, и радуюсь, и грустно. Радуюсь, потому что при масштабах Молдовы инфраструктуру страны можно изменить за пару лет, ну а грустно, потому что пока непонятно, в какие ближайшие десять или двадцать лет наступят эти пару лет. Ладно, не будем о грустном. Чему еще можно поучиться у китайцев?

Тому, с чего проще всего начать и в Молдове и в России. Что не требует огромных инвестиций, но очень влияет на впечатления туриста. Я говорю о сервисе и о доброжелательности персонала. Я бы начинала именно с этого пункта трансформировать отрасль туризма, что в России, что в Молдове. Согласитесь, даже если блюдо в ресторане было средним, но официант улыбался, был внимательным, искренне старался помочь, то общее впечатление у вас останется неплохим. Так что человеческий фактор в туризме – это отправная точка перемен.

Юлия, вы дважды были в Молдове. Не постесняетесь дать честную оценку стране с точки зрения туризма? Комплименты – приятно, но объективный взгляд – гораздо полезнее.

От «четырех с минусом» до «пятерки» за отдельные объекты. Сам туристический продукт может быть интересный, но инфраструктура, подъезды, даже на «четыре» не всегда тянут.

А кому «пятерки»?

Я не так уж много мест успела увидеть. Но Замок Mimi и Cricova пять баллов заслуживают. Что касается инфраструктуры и ее поддержки, то это упрек не только в сторону Молдовы или России. Что говорить, если и в Риме можно наткнуться на мусор на улицах. И взять тех же туристов из богатых стран Ближнего Востока. Они помешаны на чистоте, для них неубранный мусор – серьезный минус в восприятии страны.

Если дать волю фантазии и представить, что вы бы написали бизнес-план по развитию туризма в Молдове… Какие бы там были основные пункты? Хотя бы оглавление?

Один из акцентов в работе «Интерконнект менеджмент корпорейшн», где я сейчас работаю – организация и проведение бизнес форумов и конференций. Не только в России, в любой точке мира, где может быть интересно клиенту. Забудем про пандемию, не будет она вечно, нормальный ритм деловой жизни восстановится. Мы могли бы часть событий проводить и в Молдове. Но тут есть одно «но». Когда мы были в Молдове, нас было 50 человек, и то были трудности с расселением в те гостиницы, которые мы выбрали. «Хороший» форум – это 1000 человек. Причем тех, которые привыкли жить в 4-5 «звездных» гостиницах. Я смотрела вашу статистику. В Молдове номерной фонд отелей 5* составляет всего 265 номеров. Отельная база уровня 4* тоже недостаточна – всего 793 номера. Значит, Молдове нужно всерьез задуматься о качественном гостиничном фонде, чтобы не стоять в стороне потоков делового туризма.

Хочу добавить, что хорошая гостиница никогда не стремится к 100% загрузке. Номера должны «отдыхать». Оптимальная загрузка, под которую и нужно считать рентабельность, это 50, ну, максимум, 60%. Это тоже надо учитывать, планируя номерной фонд.

Ок. С гостиницами и деловым туризмом понятно…

По деловому туризму хочу еще добавить о необходимости современного выставочного комплекса. Он может быть и мобильным, его можно развернуть хоть в поле, но он должен быть. Подумайте сами, какие ивенты в сфере того же виноделия можно было бы проводить в Молдове…

А что бы вы посоветовали по оживлению индивидуального туризма?

Не буду говорить об инфраструктуре, это вопрос глобальный. Но что можно решить в кратчайшие сроки – это сервис, персонал, удобные авиационные рейсы, чтобы из России можно было прилететь в пятницу и в понедельник уже вернуться на работу, и комплексные туристические пакеты, чтобы турист не решал какие-то вопросы здесь на месте. «Первый канал» российского телевидения для рекламы не потянуть, я бы сконцентрировалась на блогерах и отзывах в социальных сетях. Тем более, что все мы хотим «повторного» туриста, а не одноразового посещения страны. День рождения с друзьями в Молдове в шато с прекрасным вином и национальной кухней! Чем не привлекательный турпакет?

Два последних вопроса, и так я уже чувствую, что текста будет много. Честно, как вы думаете, в апреле – мае 2021 года мы начнем свободно передвигаться по миру?

Честно? Как бы ни хотелось, но не думаю. Скорее верю в 2022 год, и то, может быть с лета. Но это не значит, что туризма вообще не будет. Здесь будет важна эпидемиологическая обстановка в стране назначения. Вот, кстати, это и может быть преимуществом в следующем году, об этом стоит подумать на уровне страны. А второй вопрос?

Второй вопрос, о чем я вас НЕ спросил?

О той стратегической сессии, которая сейчас готовится между Россией и Молдовой. Там, кстати, предусматривается и полтора часа для вопросов туризма. Прекрасная возможность для молдавских туроператоров презентовать свой продукт.

Павел ЗИНГАН