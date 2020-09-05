Марк Ткачук: Иногда бывают новости, а бывают очень хорошие новости...

Иногда бывают новости, а бывают очень хорошие новости. На этот раз от коллег по славному и далекому прошлому!

Сегодня Партия коммунистов приняла решение, что не только не участвует в преступном тотализаторе под названием президентские выборы, но и собирается активно разоблачать эту подлючую антинародную забаву.

Что же, товарищи коммунисты, встретимся на Эльбе! А по пути друг к другу расскажем заинтригованному народу, отчего именно не стоит расстрачивать силы на выборы между злом и злом. Не забудем, конечно же, рассказать и самое главное - для чего именно следует собирать силы и хранить в полной боевой и моральной готовности единственное, что у всех нас есть - наши голоса. Голоса, способные добиваться настоящих перемен!

Только - скорейший роспуск продажного Парламента, избранного по шулерской системе Плахотнюка-Додона!

Только - ликвидация штаба организованной преступности и государственной измены в центре молдавской столицы!

Только досрочные парламентские выборы!

Марк ТКАЧУК