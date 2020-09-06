Полиция встала на охрану школьников близ проезже части

Полиция усиленно контролирует дороги близ школ и детсадов. Особое внимание было уделено участкам, которые не регулируются светофорами, сообщает пресс-служба Генинспектората полиции.

Целью этих мер – предотвращение дорожно-транспортных происшествий с участием детей, а также воспитание безопасного поведения детей при переходе дороги.

Кроме того, полицейские озвучили школьникам и воспитанникам детских садов рекомендации о правильном переходе проезжей части, а сопровождающие их родственники получили информационные листовки. Дорогу следует переходить только на пешеходном переходе, по «зебре» нельзя бежать, а прежде чем начать переход, нужно убедиться, что машин нет или они пропускают пешеходов. Кроме того, ходить и стоять на бордюрах запрещено. Переходить дорогу перед или за стоящим автомобилем также запрещено.

Водителям советуют быть предельно внимательными и осторожными на дорогах, особенно вблизи учебных заведений.

Подготовил Михаил Генчу