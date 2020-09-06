Ученые назвали витамин, который может снизить риск развития диабета

В Пекинском университете ученые обнаружили, что высокая концентрация витамина D способна снизить риск развития диабета второго типа.

Связь между высоким уровнем витамина D и пониженным риском развития сахарного диабета китайские ученые выявили после масштабного исследования с участием 350 000 человек. Согласно результатам научной работы, опубликованным в журнале Diabetes Care, наблюдение длилось более восьми лет. За это время среди участников, которые не страдали диабетом, выявили 6 940 случаев развития диабета второго типа. Было установлено, что с помощью высоких концентраций 25OHD в составе сыворотки, принимаемой участниками, удалось существенно снизить уровень глюкозы в их организме.

В ходе эксперимента также анализировалась взаимосвязь витамина D и режима сна в отношении вероятности возникновения диабета. Среди участников с более здоровым режимом сна обратная связь между высоким уровнем 25OHD и диабетом была более заметной, сообщает Медикфорум.

- Наши результаты, если они будут подтверждены повторными экспериментами, могут иметь значение для разработки стратегий профилактики диабета, направленных на улучшение приема витамина D среди людей с нарушениями сна, особенно дневной сонливостью, - сообщили авторы исследования.

Подготовил Михаил Генчу