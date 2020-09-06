6 Сентября 2020
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Здоровье
Ученые назвали витамин, который может снизить риск развития диабета
06.09.2020

В Пекинском университете ученые обнаружили, что высокая концентрация витамина D способна снизить риск развития диабета второго типа.

Связь между высоким уровнем витамина D и пониженным риском развития сахарного диабета китайские ученые выявили после масштабного исследования с участием 350 000 человек. Согласно результатам научной работы, опубликованным в журнале Diabetes Care, наблюдение длилось более восьми лет. За это время среди участников, которые не страдали диабетом, выявили 6 940 случаев развития диабета второго типа. Было установлено, что с помощью высоких концентраций 25OHD в составе сыворотки, принимаемой участниками, удалось существенно снизить уровень глюкозы в их организме.

В ходе эксперимента также анализировалась взаимосвязь витамина D и режима сна в отношении вероятности возникновения диабета. Среди участников с более здоровым режимом сна обратная связь между высоким уровнем 25OHD и диабетом была более заметной, сообщает Медикфорум. 

- Наши результаты, если они будут подтверждены повторными экспериментами, могут иметь значение для разработки стратегий профилактики диабета, направленных на улучшение приема витамина D среди людей с нарушениями сна, особенно дневной сонливостью, - сообщили авторы исследования.

Подготовил Михаил Генчу


 
Количество просмотров:
132
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2020 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.