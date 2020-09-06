Ренато Усатый о предстоящих выборах Президента...

Из заявлений Ренато Усатого:

Главный враг Додон, и поэтому во втором туре все оппозиционные кандидаты (включая зоологических русофобов и западников) должны объединиться против него.

У Усатого с прозападной Майей Санду (кандидатки от США, ЕС и Сороса, выступающей за НАТО и считающей советских солдат-победителей "оккупантами") общие цели, но "разные методы".

Поскольку 60% граждан Молдовы выступают за евроинтеграцию, то и он, Усатый, тоже. В случае победы на президентских выборах он первым делом поедет в Украину и Румынию.

Думаем, всё предельно ясно - Ренатик решил сыграть спойлера на побегушках у западников.

С нетерпением ждем очередной выпуск программы #БЫВШИЕ, ведущие которой Армен Гаспарян и Aлексей Мартынов совсем недавно клялись Усатому в вечной дружбе.

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