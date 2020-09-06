На продажу: Вдогонку "невыдвижению" Воронина

Ходят неподтвержденные пока еще членами ЦК ПКРМ слухи о том, что в преддверии вероятных парламентских выборов, контрольный пакет акций ПКРМ будет выставлен на торги. Вопрос лишь в сроках: в случае досрочных, реализовать этот пакет будет чуть проще. Ну а до очередных, он обесценится может до уровня агитматериалов на выборах прошлых (по цене туалетной бумаги).

Есть и вероятный покупатель: Гражданский конфликт, и без того пытающийся перелить из пустого в порожнее в надежде вырастить численность хотя бы до пары сотен человек.

Вторым номером в списке покупателей, идет все тот же Илан Мироныч, но он заинтересован в пустом названии куда меньше, нежели был заинтересован во Владимире Николаиче, посему мы склоняемся все-таки к предыдущему варианту.

Хотя, есть одна идейка с Валерием Иванычем, который внезапно может примерить на себя красно-серпастую футболочку. Этот вариант, нам нравится даже больше, именно что своей непредсказуемостью.

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