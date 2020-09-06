Первый квартал 2020 года: коронавирус сослужил плохую службу строительному процессу

В первом квартале 2020 года в Молдове снизился объем жилья, сдаваемого в эксплуатацию.

Хотя в период карантина большая часть строительных компаний не прекращала производственный процесс. Противоэпидемические ограничения сыграли злую шутку в другом – затормозили организацию процесса оформления приемки-сдачи жилья в эксплуатацию, передает портал logos.press.md.

В Молдове за оговоренный период введено 3676 единиц жилья (квартир и индивидуальных жилых домов). Это на 885 меньше, чем за аналогичный период 2019 года. В первом квартале 2020 года построено 219,3 тысячи кв. м жилья, что составляет только 80,9% от аналогичного периода прошлого года; введено в эксплуатацию 2184 квартиры, что на 778 меньше, по сравнению с первым кварталом 2019 года.

В Кишиневе в первом квартале 2020 года введено в эксплуатацию 2376 единиц жилья, что на 732 меньше, чем за тот же период прошлого года. Но рост инвестиций в строительство жилья продолжается, увеличившись на 5,7%, хотя доля его в общей массе не так велика – всего 18,3%.

Подготовил Михаил Генчу