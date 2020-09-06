Дистанционный дуче партии «Шор» объявил своего борца за кресло президента

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Политика
Виолетта Иванов объявлена кандидатом на пост президента. Депутат парламента, дважды перебегавшая из одной партии в другую, стала выдвиженцев от нынешней своей команды – партии «Шор».
О знаменательном для всех «боевых бабушек» событии объявил по интерактивной связи прячущийся, по некоторым данным, в Израиле от уголовного преследования в Молдове – лидер партии Илан Шор.
Мы не будем пересказывать все эти неумелые комплименты, что озвучил Шор в адрес Иванов. Все это мы можете услышать на видеозаписи, а заодно послушать эти исполненные политического опыта интонации дистанционного дуче.
Автор: Михаил Генчу
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