6 Сентября 2020
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Политика
Дистанционный дуче партии «Шор» объявил своего борца за кресло президента
06.09.2020

Виолетта Иванов объявлена кандидатом на пост президента. Депутат парламента, дважды перебегавшая из одной партии в другую, стала выдвиженцев от нынешней своей команды – партии «Шор».

О знаменательном для всех «боевых бабушек» событии объявил по интерактивной связи прячущийся, по некоторым данным, в Израиле от уголовного преследования в Молдове – лидер партии Илан Шор.

Мы не будем пересказывать все эти неумелые комплименты, что озвучил Шор в адрес Иванов. Все это мы можете услышать на видеозаписи, а заодно послушать эти исполненные политического опыта интонации дистанционного дуче.

Автор: Михаил Генчу


 
Количество просмотров:
143
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2020 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.