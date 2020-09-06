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Здоровье
Коронавирус в Молдове, данные на 6 сентября 2020: + 324 человека, смертей нет, уже хорошо
06.09.2020

В Молдове в общей сложности зарегистрировано 39 797 случаев заражения коронавирусом с момента подтверждения диагноза у первого пациента.

За минувшие сутки на 6 сентября 2020 выявлено + 324 новых случая заражения коронавирусом, по данным Министерства здоровья, труда и соцзащиты РМ.

Общее число заражений случаев COVID-19 составляет с момента подтверждения диагноза у первого пациента - 39 797 случаев.

Всего проведено 1145 тестов, из них первичных - 1038 и повторных - 107.

Из общего числа заболевших 22 - медицинские работники:

4 - врачей,

17 - медсестер,

1 - вспомогательный персонал.

Состояние здоровья инфицированных:

569 - тяжелое состояние (из них 32 пациента подключены к аппарату искусственного дыхания),

1216 - средней степени тяжести, остальные пациенты в удовлетворительном состоянии.

Еще 384 человек прошли лечение и выписаны.

Всего от COVID-19 излечились 28 183 человека.

Павел МУНТЯН


 
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