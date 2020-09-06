Здоровье Коронавирус в Молдове, данные на 6 сентября 2020: + 324 человека, смертей нет, уже хорошо В Молдове в общей сложности зарегистрировано 39 797 случаев заражения коронавирусом с момента подтверждения диагноза у первого пациента. За минувшие сутки на 6 сентября 2020 выявлено + 324 новых случая заражения коронавирусом, по данным Министерства здоровья, труда и соцзащиты РМ. Общее число заражений случаев COVID-19 составляет с момента подтверждения диагноза у первого пациента - 39 797 случаев. Всего проведено 1145 тестов, из них первичных - 1038 и повторных - 107. Из общего числа заболевших 22 - медицинские работники: 4 - врачей, 17 - медсестер, 1 - вспомогательный персонал. Состояние здоровья инфицированных: 569 - тяжелое состояние (из них 32 пациента подключены к аппарату искусственного дыхания), 1216 - средней степени тяжести, остальные пациенты в удовлетворительном состоянии. Еще 384 человек прошли лечение и выписаны. Всего от COVID-19 излечились 28 183 человека. Павел МУНТЯН

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