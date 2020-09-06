Коронавирус в Молдове, данные на 6 сентября 2020: + 324 человека, смертей нет, уже хорошо

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Здоровье
В Молдове в общей сложности зарегистрировано 39 797 случаев заражения коронавирусом с момента подтверждения диагноза у первого пациента.
За минувшие сутки на 6 сентября 2020 выявлено + 324 новых случая заражения коронавирусом, по данным Министерства здоровья, труда и соцзащиты РМ.
Общее число заражений случаев COVID-19 составляет с момента подтверждения диагноза у первого пациента - 39 797 случаев.
Всего проведено 1145 тестов, из них первичных - 1038 и повторных - 107.
Из общего числа заболевших 22 - медицинские работники:
4 - врачей,
17 - медсестер,
1 - вспомогательный персонал.
Состояние здоровья инфицированных:
569 - тяжелое состояние (из них 32 пациента подключены к аппарату искусственного дыхания),
1216 - средней степени тяжести, остальные пациенты в удовлетворительном состоянии.
Еще 384 человек прошли лечение и выписаны.
Всего от COVID-19 излечились 28 183 человека.
Павел МУНТЯН
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