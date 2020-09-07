Ион Чебан рассказал о нелегальной платной парковке в самом центре Кишинева

Примэрия ничего не знала о ней. Платная автостоянка на перекрестке улиц Измаил и Кантемир была обнаружена сегодня городскими властями, об этом сообщил генпримар Ион Чебан. По его словам, теперь этим займется полиция:

- Хозяева! Здесь люди организовали бизнес. Они стараются изо всех сил на общественной территории. Перекресток Измаильская-Кантемир - нелегальная платная парковка, которая охраняется», - написал Ион Чебан на в Facebook.

Примар пообещал и дальше бороться с подобными случаями:

- Представители примэрии организовали проверки в городе, чтобы посмотреть, как обстоят дела во всех районах. Все случаи фиксируются и расследуются, - добавил Чебан.

Автор: Михаил Генчу