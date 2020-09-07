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Экономика
Слусарь обвиняет Санду: Это она отозвала законопроект об обязательстве маркетов закупать 50% молдавской продукции
07.09.2020

Об этом лидер "ДА" заявил в воскресенье на встрече с сельхозпроизводителями в селе Карпинены, Хынчештского района.

Он сообщил, что одну из основных угроз интересам аграриев несет отказ супермаркетов имеющих сверхприбыль и отказывающихся брать продукцию у молдавских производителей.

В этой связи Слусарь отметил, что его партия выступает за скорейшее утверждение в парламенте закона, согласно которому магазины будут обязаны закупать 50% местных продуктов у местных производителей, а их доходы будут ограничены. Слусарь добавил, что этот закон уже третий год в парламенте.

В то же время, он признал, что при нахождении у власти правительства Майи Санду Платформа DA постоянно настаивала на голосовании за этот законопроект, однако, правительство отказывалось под различными причинами: "то Евросоюз, то еще что-то".

"К моему великому стыду, я должен признать, что за две недели до отставки правительства Блока ACUM, они (правительство – Ред.) вновь отозвали из парламента этот закон. И я шумел, не зная, кто отозвал этот законопроект. Думал, что Кику. После чего узнал, не делал много шума. Но законопроект был отозван из парламента нашими", - заявил вице-председатель Платформы DA Александр Слусарь.

Ранее, в ходе протеста сельхозпроизводителей, как Платформа DA, так и возглавляемая Майей Санду партия PAS, требовали от властей защиты интересов сельхозпроизводителей.

Павел Мунтян


 
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