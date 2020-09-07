В кишиневском парке La Izvor к зиме может появиться ледовый каток

Парк La Izvor является одним из самых больших парков столицы, который муниципалитет намерен преобразовать в зону для любителей спорта.

Генеральный примар столицы Ион Чебан в субботу утром проинспектировал ход работ по благоустройству парка La Izvor. По его словам, парк La Izvor является одним из самых больших парков столицы, который муниципалитет намерен преобразовать в зону для любителей спорта - передает noi.md.

– Рад видеть, что пляжный стадион в парке La Izvor готов к проведению национальных и международных матчей. Я также считаю, что этот объект можно использовать в холодное время года, превратив его в ледовый каток, здесь можно будет кататься на коньках или играть в хоккей. Люди рады появившимся площадкам возле стадиона для пляжного футбола. Там я встретил ребят, которые играли в волейбол на одном из полей, – отметил Чебан.

Продолжается строительство площадок для мини-футбола, тенниса, пляжного волейбола, фитнеса, а также детских площадок. Все они будут общественными. Продвинулись и работы по строительству фонтана, сейчас ведутся работы на центральной аллее в парке. Кроме того, здесь обустроены велосипедные дорожки, подъездные дорожки и налажено уличное освещение.