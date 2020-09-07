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Экономика
В Молдове пенсии и социальные пособия ниже 3000 леев будут проиндексированы в этом году совокупно на 8,1%
07.09.2020

Несмотря на чрезвычайно сложный из-за коронавируса и засухи год, правительство нашло возможность поддержать самых уязвимых жителей нашей страны.

Об этом на своей странице в соцсети пишет председатель парламентской фракции ПСРМ Корнелиу Фуркулицэ. Он отмечает, что, даже несмотря на чрезвычайно сложный из-за коронавируса и засухи год, правительство нашло возможность поддержать самых уязвимых жителей нашей страны, пишет aif.md.

– Простые подсчеты показывают, что для тех, чья пенсия ниже 3000 леев, а это большая часть бенефициаров, увеличение правительством единовременной помощи с 700 леев до 900 эквивалентно индексации пенсии на 3,3%, если учитывать и 1,07% индексации с 1 октября. Впервые в этом году пенсии индексируются дважды. Если добавить апрельскую индексацию – 4,8% – суммарный показатель составляет более 8%, – отметил он.

Фуркулицэ напомнил, что в начале октября по 900 леев получат более 660 тысяч человек. Несколько сотен тысяч получили по 700 леев помощи в начале 2020-го. Ни одно другое правительство не предоставляло пенсионерам единовременное пособие дважды в год, подчеркнул лидер фракции ПСРМ.

– Повторюсь: это самая большая предоставленная правительством пенсионерам помощь, несмотря на чрезвычайно сложный из-за пандемии коронавируса и беспрецедентной засухи год, – подытожил он.

Павел МУНТЯН


 
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