Поговорим о Виолетте Ивановой ставшей кандидатом на пост президента Молдовы от партии "ШОР".

Вставим два бэнуца про выдвижение депутата Виолетты Ивановой кандидатом на пост президента Молдовы от партии "ШОР".

Вообще, не совсем понимаем интригу насчет, кто там был бы кандидатом от партии экс-мэра Оргеева. Звучала фамилия и экс-президента Владимира Воронина, и бывшего начальника таможни Тудора Балицкого и ещё и ещё и ещё.

Всё это какие-то попытки увести дискуссию не в ту степь. То, что Шор выдвинул Виолетту Иванову - скорее минус для Майи Санду, но и вряд ли такой уж плюс для Игоря Додона. Шору не за что Додона любить, хотя арбитраж по концессии международного аэропорта Кишинева покажет. Другой вопрос, что бывший мэр Оргеева создал партию и бренд, как бы это не отрицали, и застолбил за собой часть электората.

Как партию создали, за какие деньги - сейчас вопрос вторичный, хотя это одновременно и большая уязвимость политформирования.

Предположим, что у Илана Мироныча в судах не задастся и "проклятие" Петера Михалко его настигнет. В этом случае можно допустить, что у партии "ШОР" появится какой-то новый председатель, а значит и распорядитель политическим ресурсом. Куда этот ресурс пристроят и есть сегодня главная загадка.

Кто встретится во втором туре президентских выборов всем очевидно и Виолетта Иванова этому раскладу не помешает. А вот что будет на парламентских выборах и куда польётся, а может даже и вольётся ресурс партии "ШОР" мы ещё увидим.

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