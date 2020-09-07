Поговорим о Виолетте Ивановой ставшей кандидатом на пост президента Молдовы от партии "ШОР".

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Вставим два бэнуца про выдвижение депутата Виолетты Ивановой кандидатом на пост президента Молдовы от партии "ШОР".
Вообще, не совсем понимаем интригу насчет, кто там был бы кандидатом от партии экс-мэра Оргеева. Звучала фамилия и экс-президента Владимира Воронина, и бывшего начальника таможни Тудора Балицкого и ещё и ещё и ещё.
Всё это какие-то попытки увести дискуссию не в ту степь. То, что Шор выдвинул Виолетту Иванову - скорее минус для Майи Санду, но и вряд ли такой уж плюс для Игоря Додона. Шору не за что Додона любить, хотя арбитраж по концессии международного аэропорта Кишинева покажет. Другой вопрос, что бывший мэр Оргеева создал партию и бренд, как бы это не отрицали, и застолбил за собой часть электората.
Как партию создали, за какие деньги - сейчас вопрос вторичный, хотя это одновременно и большая уязвимость политформирования.
Предположим, что у Илана Мироныча в судах не задастся и "проклятие" Петера Михалко его настигнет. В этом случае можно допустить, что у партии "ШОР" появится какой-то новый председатель, а значит и распорядитель политическим ресурсом. Куда этот ресурс пристроят и есть сегодня главная загадка.
Кто встретится во втором туре президентских выборов всем очевидно и Виолетта Иванова этому раскладу не помешает. А вот что будет на парламентских выборах и куда польётся, а может даже и вольётся ресурс партии "ШОР" мы ещё увидим.
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