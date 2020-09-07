ТОП-10 самых активных политических деятелей августа

Уже традиционно в Августе политики Республики Молдова расслабляются, поэтому они менее активны в плане действий и событий по сравнению с другими месяцами. ТРИБУНА составила традиционный, условный рейтинг – 10 самых активных политических игроков месяца.

1). Президент Игорь Додон

Президент Республики Молдова Игорь Додон остается лидером в сфере активизма. В этом месяце глава государства провел 31 публичное мероприятие и акцию, что в среднем составляет около одного мероприятия в день.

2). Премьер-министр Ион Кику

Премьер-министр Ион Кику также сохранил свои позиции в рейтинге с точки зрения активности. У премьер-министра состоялось 27 публичных мероприятий и акций, то есть в среднем одно мероприятие в день.

3). Платформа “Достоинство и Правда” (DA)

«Бронза» в рейтинге снова принадлежит Платформе «Достоинство и Правда», которой было проведено 20 публичных мероприятий и акций, что составляет примерно одно мероприятие в полтора дня.

4). Партия Действие и Солидарность (PAS)

Активность Партии Действие и Солидарность в этом месяце повысилась по сравнению с предыдущим. Таким образом, в августе формирование провело 17 публичных мероприятий и акций, что составляет примерно одно мероприятие в два дня.

5). Демократическая Партия Молдовы

Середину в рейтинге занимает Демократическая Партия Молдовы. В августе они провели 14 публичных мероприятий и акций, что составляет примерно одно мероприятие в два дня.

6). Спикер Зинаида Гречаный

Вторую часть рейтинга открывает Председатель Парламента Зинаида Гречаный, которая в этом месяце провела 13 мероприятий или публичных акций, что примерно раз в два дня.

7). Партия Социалистов Республики Молдова

Седьмое место в рейтинге занимает Партия Социалистов Республики Молдова, которая в этом месяце провела 10 публичных мероприятий и акций, что на одно меньше, чем в прошлом месяце.

8). Политическое движение “UNIREA“.

Политическое движение «UNIREA» сохранило такую же активность, и провело в августе 6 публичных мероприятий и акций.

9). Партия Дома Строим Европу (PACE), и Либерально-демократическая Партия Молдовы.

Девятое место в рейтинге делят партия «Дома Строим Европу» и Либерально-демократическая Партия Молдовы. Обе партии провели в августе по 3 публичных мероприятия и акции.

10). Партия ШОР и парламентская группа “Pro Moldova“

Рейтинг завершают партии «ШОР» и «Pro Moldova», которые в этом месяце провели по 2 публичных мероприятия и акции каждая.