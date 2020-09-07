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На устах
Не все то золото, что блестит. Обзор Виктора Пелина
07.09.2020

„Если для исполнения обязанностей главы государства необходимо внести поправки в Конституцию, тогда лучше не баллотироваться, так как ничего не получится. Маловероятно, что нам повезет увидеть г-на Додона в качестве депутата, главы фракции ПСРМ, но шансы, в любом случае, есть”
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Конституционные полномочия и недовольство избранных президентов

Согласно конституционным положениям, президент Республики Молдова является главой государства, что означает, что иерархически он находится выше всех политических институтов. В парламентской республике, какой является Молдова, полномочия президента являются скорее протокольными. Как в области внешней политики, так и в области безопасности президент одобряет решения, принятые правительством или парламентом. Другие полномочия президента, предусмотренные Конституцией, являются скорее чисто техническими или почетными. В таком случаем, почему у нас, вокруг президентских выборов, возникает столько шума? Потому что президентские полномочия рассматриваются в настоящее время как временные, подлежащие изменениям.

На самом деле, в парламентской республике порядочный глава государства, в первую очередь, является моральным центром, который выступает посредником между государственными учреждениями и имеет под рукой все трибуны для прямого обращения к гражданам, чтобы рассказать им о состоянии нации. Естественно, это в случае, если у него есть видения и идеи, которыми он может поделиться с суверенным народом, который получает аргументы, с помощью которых может оказывать давление на политический класс, чтобы он управлял в интересах общества. Когда мы думаем о президенте парламентской республики, который мог бы послужить нам примером, мы вспоминаем Вацлава Гавела. В Республике Молдова достаточно личностей, которые могли бы занять высшую должность, но они преданы своим творческим областям и деятельности.

За почти 30 лет государственной независимости молдавские граждане сами выбирали трех глав государств - Мирчю Снегура, Петра Лучинского и Игоря Додона. Все они жаловались на то, что им не хватает необходимых полномочий, чтобы сделать добро для страны и народа, неустанно выступая за принятие или изменение Конституции в целях превращения Молдовы в президентскую республику. Например, руководствуясь благими намерениями, президент Додон предложил сделать то, что не должен делать президент в парламентской республике. Он открыто отказался от роли посредника между институтами и политическими силами, предпочитая оставаться представителем интересов одной партии - Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ), председателем которой он был. В связи с этим потребовалось вмешательство Конституционного суда (КС), который определил, что Президент республики должен показывать политическую беспристрастность и нейтралитет, беспристрастность ко всем парламентским группам... (он) не может быть членом политической партии и ни в коем случае не может продвигать интересы политической партии. Печально констатировать, но это не помогло, глава государства легко проигнорировал решение КС, объявив себя неформальным лидером ПСРМ. И в преддверии избирательной кампании президентских выборов, намеченных на 1 ноября 2020 года, нынешний глава государства настаивает на необходимости дополнительных полномочий, объявив о создании комиссии по конституционной реформе.

Чего все ждали, и о чем отчитался президент Додон?

Перед президентской избирательной кампанией глава государства Игорь Додон опубликовал отчет о своей деятельности за 2016-2020 годы. Мы ожидали, что этот отчет будет касаться достижений президента в областях, в которых он имеет полномочия, предусмотренные высшим законом. На самом деле нам было представлено нечто похожее на бухгалтерскую статистику - количество всевозможных встреч или количество документов, которые, в любом случае, он обязан был подписать и т. д. Из отчета мы смогли увидеть, что у президента Додона есть чувство юмора, он знает, как посмеяться над согражданами. Например, не имея никаких успехов во внешней политике, президент порадовал сторонников европейской интеграции тем, что Соглашение об ассоциации с ЕС не будет отменено, а сторонников евразийской интеграции тем, что мы все еще остаемся членами СНГ. И каков вклад г-на президента в этой области? Наверное, президент помог сохранить статус-кво! Большое достижение, которое ведет нас к сбалансированной внешней политике.

Естественно, большинство успехов было указано в тех областях, к которым президент не имеет никакого отношения – социальная, экономическая и инфраструктурная. Опубликовав отчет о своей деятельности, глава государства хотел убедить нас в том, что на самом деле в его деятельности он заменил парламент, правительство и примэрии, которые без его драгоценных инициатив не смогли бы чего-либо добиться. Как правило, зарегистрированные законодательные инициативы принадлежат парламентской фракции ПСРМ. Значительная часть конкретных достижений должна была быть приписана бывшему координатору власти Владу Плахотнюку - Первый дом, Хорошие дороги и т. д., которых он реально инициировал. И хваленая индексация пенсий, на самом деле это не инициатива господина Додона, а довольно старое достижение правительства Иона Стурзы. Правда в том, что правительство Стурзы индексировало пенсии один раз в год, а президент Додон предложил сделать это два раза в год. Однако индексация, в любом случае, осуществляется исходя из бюджетных возможностей.

О вкладе президента Додона в проект Хорошие дороги знает любой житель столицы. Обратную сторону медали мы видим тогда, когда задаемся вопросом, зачем нам нужен примар-социалист Ион Чебан, если президент страны вынужден выступать с инициативами по ремонту улиц? Из сказанного видно, что отчет о деятельности президента Додона может стать отличным источником вдохновения для иронических и даже саркастических замечаний.

Убедившись в том, что президенту Додону удается позаботиться обо всем, замечаем, тем не менее, что президент позабыл об одной из областей, в которой не сообщалось о каких-либо успехах - правах человека. Да, во время его пребывания в должности в этой области было очень плохо. Со своей бухгалтерской щепетильностью он мог бы сообщить нам, сколько сограждан подверглись пыткам и жестокому обращению; сколько дел наша страна проиграла в ЕСПЧ; сколько дел еще есть на рассмотрении в ЕСПЧ; сколько денег из бюджета было потрачено на выплату компенсаций тем, кто пострадал из-за молдавской юстиции и т. д.? Кстати, в этой области глава государства действительно имеет полномочия. Из его отчета о деятельности мы выделяем, что более 40% судей в стране были назначены президентом Додоном. Но, к сожалению, доверие в молдавскую справедливость остается прежнее – на уровне плинтуса.

Поскольку в эти дни исполнилось два года с момента высылки 7 турецких учителей из Республики Молдова, этот случай действительно заслуживает того, чтобы его рассматривали как символ всего президентского мандата. Речь идет о том, что вклад 7 учителей в повышении престижа нашей страны в мире является более ценным, чем вся кинематографическая деятельность, описанная в докладе президента Додона. Тем не менее, 7 учителей были похищены правоохранительными органами и переданы турецким властям, чтобы их практически сразу осудили. За это никто не был наказан. Глава государства мог вмешаться тогда, но не сделал этого ради гранта в несколько миллионов долларов, которого администрация президента Эрдогана предоставила для ремонта здания Аппарата президента Республики Молдова. Поэтому в отчете главы государства мы находим только общие сведения об отношениях Республики Молдова с Турцией, но ничего о сделке с турецкими гражданами. Единственным молдавским учреждением, которое участвовало в защите турецких учителей вместе с простыми гражданами и учениками, был Офис народного адвоката. Имеем то, что заслуживаем!

Выводы

До начала президентской избирательной кампании осталось меньше месяца. Претенденты на высшую должность создают инициативные группы и собирают подписи для своей регистрации в качестве кандидатов. Из-за инфекции COVID-19 кажется, что на этот раз у нас будет меньше кандидатов, чем обычно. Естественно, важно качество кандидатов, а не их количество. Поэтому самое время подумать о том, какого президента нам лучше всего выбрать. Конечно, мы ждем предвыборных предложений кандидатов. Мы понимаем, что они должны быть честными людьми, а их обещания должны вписываться в пределы конституционных полномочий. В противном случае все будет по-старому, и у нас будут хорошие отчеты, но мы останемся у разбитого корыта.

Действительно, если взять отчет о деятельности главы государства за 2016-2020 годы, при беглом рассмотрении можно заметить его перегруженность множеством цифр, а если приступить к его чтению, то начинаем задаваться вопросом - что общего между кобыльим хвостом и печатью примэрии? На самом деле, качество упомянутого отчета лучше всего характеризует пословица - Не все то золото, что блестит.

Хорошей новостью является то, что президент Игорь Додон еще не объявил о своем решении баллотироваться на новый срок. На данный момент это обнадеживающий признак. Мы убедились, что в любом случае президент выполняет функции и парламента, и правительства, и примэрии, и тогда почему бы ему не заняться тем, что умеет делать лучше всего? Если для исполнения обязанностей главы государства необходимо внести поправки в Конституцию, тогда лучше не баллотироваться, так как ничего не получится. Маловероятно, что нам повезет увидеть г-на Додона в качестве депутата, главы фракции ПСРМ, но шансы, в любом случае, есть.


 
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