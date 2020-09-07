США, отказывающиеся выдавать Плахотнюка, - партнер Молдове или нет?

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Игорь Додон назвал «несерьезным» поведение США по вопросу Плахотнюка.
- Стратегические партнёры так не поступают. Им не нужна «бумажка ради бумажки». Они могут решать проблемы, учитывая стратегическое партнерство. Давайте будем искренними. Я уважаю наших стратегических партнеров, - заявил Додон, комментируя тот факт, что Вашингтон до сих пор не отдал Молдове Владимира Плахотнюка.
Ключевой момент глава молдавского государства вполне емко озвучил – стратегические партнеры так не поступают. Выходит, США нам не партнер и уж, тем более, не стратегический. Отсюда и нужно «танцевать» - не выслуживаться, как было 30 лет кряду, не сдавать свои госсекреты и, главное, препятствовать любым поползновениям Штатов диктовать нам хоть какие-то условия.
А уж тех, кого Вашингтон спонсирует, следует гнать из страны поганой метлой! Например, Майю Санду. Ну, или посадить ее на пару лет за госизмену, допустим. Очень показательно будет для всех!
Подготовил Михаил Генчу
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