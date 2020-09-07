Киртоакэ получил письмо от президента, а Шора могут, наконец, приговорить

|
|
...
|
Главная
Рассказываем о том, что ждет страну в понедельник, 7 сентября.
Состоится совещание высшего руководства страны / Государственная резиденция / 08.00/. Заявления для прессы будут сделаны с 09.00.
Председатель ЛП проводит пресс-конференцию в связи с полученным от Игоря Додона письмом / штаб-квартира ЛП PL (ул. Н. Иоарга, 15) / 10.00/.
Назначено новое судебное слушание по делу Илана Шора / Апелляционный суд Кагула / 10.30 /.
Оперативное совещание служб мэрии Кишинева состоится в режиме онлайн / 09.00 /.
Состоится заседание Центральной избирательной комиссии / офис ЦИК / 16.00/.
Лидия ТКАЧ
Рекомендуем
Обсуждение новости
|