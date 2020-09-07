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Киртоакэ получил письмо от президента, а Шора могут, наконец, приговорить
07.09.2020

Рассказываем о том, что ждет страну в понедельник, 7 сентября.

Состоится совещание высшего руководства страны / Государственная резиденция / 08.00/. Заявления для прессы будут сделаны с 09.00.

Председатель ЛП проводит пресс-конференцию в связи с полученным от Игоря Додона письмом / штаб-квартира ЛП PL (ул. Н. Иоарга, 15) / 10.00/.

Назначено новое судебное слушание по делу Илана Шора / Апелляционный суд Кагула / 10.30 /.

Оперативное совещание служб мэрии Кишинева состоится в режиме онлайн / 09.00 /.

Состоится заседание Центральной избирательной комиссии / офис ЦИК / 16.00/.

Лидия ТКАЧ


 
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