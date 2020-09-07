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Экономика
Кто чаще всего лишается работы из-за коронавируса?
07.09.2020

Теряют работу люди «пачками».

Количество находившихся в неоплачиваемом отпуске или потерявших рабочее место из-за технологической безработицы с апреля по июнь 2020 года увеличилось вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Национальное бюро статистики.

Пандемия оставила без дохода на несколько месяцев около 38 тысяч человек. И это - только официальные данные, - сообщает телеканал Publika.

Больше всего оставшихся без работы – среди лиц в возрасте от 35 до 44 лет – работников торговли, промышленности, образования и общепита.

Подготовил Михаил Генчу


 
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