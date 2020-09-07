Уроженец Конго пробирался в Израиль через Молдову

Мужчина намеревался переплыть реку Прут.

Пресс-служба пограничной службы Румынии сообщила о задержании уроженца Конго в возрасте 31 года, который пытался незаконно пересечь границу, планируя проникнуть на территорию Республики Молдова.

Сообщается, что в приграничной зоне Румынии около населенного пункта Фолтешты был замечен и остановлен автомобиль, в котором находился уроженец иностранного государства.

После того, как его доставили в штаб сектора для установления личности, мужчина в возрасте 31 года признался, что является гражданином Республики Конго, при этом имеет вид на жительство во Франции.

Также он рассказал, что хотел переплыть реку Прут, чтобы впоследствии пробраться из Молдовы в Израиль.

На данный момент проводится расследование в отношении попытки незаконного пересечения государственной границы Румынии.

Автор: Михаил Генчу