Доходы Думитру Брагиша - удивительное рядом

Вот какие доходы у Думитру Брагиша, нового посла РМ в Китае. Брагиш возглавил дипмиссию 3 августа 2020 года.

Согласно декларации о доходах, в течение 2019 года Брагиш получил 54 546 рублей от RBA Group в качестве заместителя директора. Также он получил 46 777 леев «с вкладов в финансовых учреждениях», а также пенсию 113 566 леев.

В прошлом году Брагиш отчуждал дом и земельный участок на сумму 1,84 миллиона леев. Он задекларировал два земельных участка городского типа – стоимостью 608 076 леев и 547 747 леев, и два загородных земельных участка – стоимостью 502 045 рублей и 74 277 леев.

В декларации также указаны два жилых дома – 248,9 кв.м. и 438,9 кв.м., стоимостью – 1 225 264 лея и 2 942 960 лея, а также две виллы – по 311.8 кв.м. и 49 кв.м., стоимостью – 4 720 764 руб. и 181 217 леев, сообщает портал «Tribuna».

Брагиш владеет автомобилем Volvo XC90 2011 года выпуска стоимостью 37 690 евро, а также имеет банковский депозит на сумму более 666 тысяч леев.

У Брагиша также есть доли владения – в США, в сфере ликвидации, и в Москве, в сфере строительства – 33,4%, и в Secolul XXI – SPG SRL, в торговле – 100%.

Подготовил Михаил Генчу