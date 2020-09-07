Чем закончилось совещание высшего руководства страны: в Молдове отремонтируют дороги и вырастут зарплаты

Во время встречи высшего руководства страны обсуждались вопросы реализации программ помощи сельхозпроизводителям и госпрограммы «Drumuri buni».

Отсутствие осадков в этом году может обернуться проблемами для урожая и этого, и будущего года, заявил премьер РМ Ион Кику. В связи с этим, отметил он, правительство разрабатывает специальную программу, чтобы обеспечить продовольственную безопасность Молдовы в 2021 году.

- Правительство готовит программу для будущего года, чтобы обеспечить продовольственную безопасность. Некоторые меры могут быть внедрены уже этой осенью, – сказал он.

Во время очередной встречи высшего руководства страны обсуждались вопросы реализации программ помощи сельхозпроизводителям и государственной программы “Хорошие дороги для всех”.

В 40% населенных пунктов, включенных в программу, ремонт уже был завершен, а во всех остальных работы идут полным ходом. Кику выразил надежду на то, что в сентябре-октябре все начатые проекты удастся закончить. Продолжается ремонт региональных и национальных дорог.

- В том, что касается ремонта дорог, ситуация складывается так, как мы хотели, – отметил он.

На этой неделе возобновляется работа парламента.

- Будут обсуждены и, надеюсь, приняты утвержденные правительством на прошлой неделе проекты. Я имею в виду пакет поправок, связанных с новой программой МВФ, изменение госбюджета, перераспределение средств, увеличение бюджета на образование на примерно 140 млн леев, 105 из которых будут направлены дополнительно на зарплаты педагогам, увеличение единовременного пособия пенсионерам до 900 леев, – сказал Ион Кику.

Также, на заседании парламента будут обсуждаться пакет предложений правительства о помощи сельхозпроизводителям страны.

Лидия ТКАЧ