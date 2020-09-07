Лидер партии "Действие и солидарность" Андрей Нэстасе первым сдал подписи граждан для регистрации кандидатом на пост президента. Выступая по этому случаю политик заявил, что он самый лучший и подходящий кандидат для управления Республикой Молдова.

Про Майю Санду, свою заклятую союзницу-контркандидата Нэстасе особо ничего говорить не стал, хотя ряд намёков сделал, но то такое.

Что до нас доносится из закулисья правого лагеря? Западные кураторы и впрямь пытались вылепить из правых предвыборный блок с единым кандидатом. Пытались, в общем, из вежливости, ибо хорошо знали, что такого в этот раз не будет. Однако же, к неудовольствию многих, свой выбор коллективный Запад остановил на Майе Санду, что в рядах партии Нэстасе, как нам говорили, вызвало волнения и обвинения западных партнёров в близорукости, глупости, оторванности от реалий и т.д. В лицо дорогим внешним партнёрам никто этого не сказал, хотя желающие были.

Американцам и европейцам кажется, что они смогут мобилизовать электорат правых во втором туре. Вернее, смогут принудить правые партии мобилизовать свой электорат в поддержку Майи Санду и тем самым снять обвинения во внутреннем саботаже. Логика тут проста. Правых на парламентских выборах планируют запускать если не блоком, то довольно консолидированной силой со схожими месседжами и программами. И паровозом на этих выборах, если не станет президентом, будет Майя Санду.

Андрей Нэстасе может и начинал протесты в Кишиневе, к которым потом по краешку примазалась Санду, Влад Филат может и честно продал страну Западу, унионисты как были тупыми так и остались, но единственный рейтинговый политик - это Санду. Заслуженно, не заслуженно, вовремя, не вовремя, к месту или не к месту - это уже никого не интересует.

Локомотивом парламентской кампании правых будет лидер партии "Действие и солидарность". А партии Филата и Нэстасе, если хотят в новый созыв парламента попасть, должны быть вежливы, покладисты и гавкать лишь по команде. Ибо в другом качестве они Западу не нужны (но может быть пригодятся Игорю Додону).

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