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Мнение политолога: Плахотнюк планирует спровоцировать хаос
07.09.2020

Беглый олигарх хочет вернуться в Молдову. Такого мнения придерживается политолог Владимир Сокор. Во время эфира передачи на одной из радиостанций страны он прокомментировал происходящие в Молдове события.

Политолог убежден, что задачей оппозиционера Канду является свержение нынешнего главы государства Игоря Додона при помощи проевропейского блока АКУМ.

- Это стратегия Плахотнюка — через Канду спровоцировать хаос. Таким путём Плахотнюк — прямо или косвенно — вернётся в политику Республики Молдова. Я констатировал, что после некоторых колебаний партии во главе с Майей Санду и Андреем Нэстасе отвергли идею возможной комбинации, даже временной, с партиями Канду и Шора, — пояснил Владимир Сокор.

Он убежден, что в этом причина несостоявшейся встречи партий социалистов, демократов, Платформы DA и партии Майи Санду, которая должна была пройти на прошлой неделе.

Автор: Михаил Генчу


 
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