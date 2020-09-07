Как и Додон, Усатый и сам заметно мигрирует от пророссийских настроений

Молдавский талантливый политик, бизнесмен, махинатор и бандит Ренато Усатый, в котором Москва разочаровалась и которого объявили в розыск, привязав к делу «ландромата», становится все более серьезной проблемой для России. Сегодня он сдает 25 тысяч подписей в свою поддержку для регистрации как кандидата на президентских выборах 1 ноября.

Электорат Усатого схож по характеристикам с электоратом «условно пророссийского» президента-левака Игоря Додона. Но Додон с каждым днем теряет сторонников, а его противники публикуют убийственный компромат и требуют его отставки на улицах Кишинева.

Усатый же в своих сторонниках (жители второго по величине города страны – Бельцы и сезонные рабочие, торговцы, ежегодно по нескольку месяцев проводящие в России и других странах) может быть уверен. Более того: он «каннибалит» президентский электорат и в нем вербует новых сторонников, что делает поражение Додона на выборах еще более вероятным. Фокус в том, что сам Ренато при этом навряд ли сможет победить и страна достанется полностью прозападным политикам.

Как и Додон, Усатый и сам заметно мигрирует от пророссийских настроений к «евроинтеграции». Но если Игоря Николаевича «интеграция» ведет к «положению Януковича» (в лучшем случае, с последующим Ростовом), то у Усатого таких рисков нет.

В отличие от советского по образу мышления и «деревянного» в политике и пиаре молдавского президента, молодой претендент умеет находить точные слова и образы для аудитории, а иногда и к месту без зазрения совести удачно использует проверенные временем лозунги и крылатые фразы.

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