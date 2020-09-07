7 Сентября 2020
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Главная
Как и Додон, Усатый и сам заметно мигрирует от пророссийских настроений
07.09.2020

Молдавский талантливый политик, бизнесмен, махинатор и бандит Ренато Усатый, в котором Москва разочаровалась и которого объявили в розыск, привязав к делу «ландромата», становится все более серьезной проблемой для России. Сегодня он сдает 25 тысяч подписей  в свою поддержку для регистрации как кандидата на президентских выборах 1 ноября. 

Электорат Усатого схож по характеристикам с электоратом «условно пророссийского» президента-левака Игоря Додона. Но Додон с каждым днем теряет сторонников, а его противники публикуют убийственный компромат и требуют его отставки на улицах Кишинева. 

Усатый же в своих сторонниках (жители второго по величине города страны – Бельцы и сезонные рабочие, торговцы, ежегодно по нескольку месяцев проводящие в России и других странах) может быть уверен. Более того: он «каннибалит» президентский электорат и в нем вербует новых сторонников, что делает поражение Додона на выборах еще более вероятным. Фокус в том, что сам Ренато при этом навряд ли сможет победить и страна достанется полностью прозападным политикам.

Как и Додон, Усатый и сам заметно мигрирует от пророссийских настроений к «евроинтеграции». Но если Игоря Николаевича «интеграция» ведет к «положению Януковича» (в лучшем случае, с последующим Ростовом), то у Усатого таких рисков нет. 

В отличие от советского по образу мышления и «деревянного» в политике и пиаре молдавского президента, молодой претендент умеет находить точные слова и образы для аудитории, а иногда и к месту без зазрения совести удачно использует проверенные временем лозунги и крылатые фразы.

@Telegram


 
Количество просмотров:
154
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2020 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.