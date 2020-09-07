Депутат из ProMoldova получает пособие по безработице и покупает роскошные квартиры

Были проверены декларации о доходах народного избранника.

Депутат парламентской фракции ProMoldova и коллега Андриана Канду подозревается в сокрытии доходов после того, как в его декларации об имуществе были обнаружены серьезные несоответствия.

Согласно документу, он покупал роскошные квартиры и, в то же время, получал пособие по безработице.

Об этом стало известно из заявления депутата ПСРМ Александра Нестеровского, который и выявил эти несоответствия после того, как проверил соответствующие документы, и передал замечания в Национальное агентство по неподкупности.

- Купить квартиру за сотни тысяч леев в том же году, когда просишь у государства пособие по безработице – естественное дело для депутата олигархической группы «Pro Moldova» Георге Брашовски. Эта странность содержится в декларации об имуществе депутата, которое подлежит обязательному декларированию с 2003 года. Изучив документы, мы обнаружили несколько упущений, несоответствий, а также доходы, происхождение которых неясно.

В прошлом году Брашовски указал доход, полученный в мэрии Сынджерей в размере 50,434.62 леев всего за несколько месяцев в начале 2019 года. Указанная сумма значительно превосходит базовый оклад мэра и весьма отличается в сравнении с данными, указанными ранее. Также, выяснилось, что Георге Брашовски не указал конфликт интересов с компанией, в которой его супруга является учредителем и администратором. В декларации за 2017 год он сообщил, что супруга владеет 100%-ной долей в фирме „KONSTNORDAGRO”, учрежденной в 2013 году. Таким образом он не указал эту информацию в декларациях за 2013-2016 гг. Брашовски не указал доходы, полученные в связи с деятельностью этой компании.

В 2015 году семья Брашовски, получив доход в размере 187 068. леев, приобрела квартиру с кадастровой ценой в 400 тыс. леев. Как мы знаем, рыночная стоимость такой квартиры может в несколько раз отличаться от кадастровой, что значительно превышает официальные доходы семьи Брашовски. Надо отметить и тот факт, что в тот год, когда они позволили себе купить такую квартиру, Георге Брашовски получал пособие по безработице – почти 25 тыс. леев, – написал Александр нестеровский на своей странице в соцсетях.

Также в декларациях разных периодом выявлен еще один курьезный момент - в документах разных лет непостижимым образом появляется, а затем исчезает движимое и недвижимое имущество.

Автор: Михаил Генчу