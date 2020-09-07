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Общество
Во вторник в Молдове будет не жарко и ветрено: местами возможны небольшие дожди
07.09.2020

Погода в Молдове начинает меняться?

Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, во вторник, 8 сентября, будет в основном солнечно, но уже не так жарко. Ожидается усиление северо-западного ветра до 15 м/с. Местами возможен небольшой дождь.

Атмосферное давление будет в пределах нормы, геомагнитный фон – спокойный.

В северных районах в ночные часы ожидается от +12 до +15 градусов тепла, днем температура не будет подниматься выше +25 градусов Цельсия. Утром будет пасмурно и ветрено, возможен небольшой дождь. После полудня распогодится, ветер постепенно утихнет.

В центральной части страны и Кишиневе ночью термометры покажут от +13 до +16 градусов, днем – от +23 до +26 градусов по Цельсию. В первой половине дня возможны небольшие осадки и ветер порывами до 14 м/с. После полудня будет солнечно.

На юге Молдовы завтра также будет не слишком жарко: ночью от +14 до +17, днем – от 24 до +27 градусов тепла. Осадки здесь маловероятны, а вот ветер будет достигать 15 м/с.

В последующие сутки погода существенно не изменится.

Продолжает действовать желтый код чрезвычайной пожарной опасности и оранжевый код гидрологического предупреждения в связи с низкой водностью малых рек и водоемов. 


 
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