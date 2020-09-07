Со слов молдавского президента, Стокгольмский арбитраж "не занимается вопросом расторжения соглашения [о концессии международного аэропорта Кишинева], там в основном рассматривается вопрос о 50% от суммы аэропортовских сборов, которые должны поступать в госбюджет, и Агентство публичной собственности двигается дальше..."

Простите, великодушно, но тогда в чём дело и почему аэропорт ещё не вернулся государству? И почему есть решение арбитража приостановить расторжение концессии, если вопрос о концессии в Стокгольме не рассматривается?

Игорь Додон точно не утаил от общественности каких-либо скрытых договорняков с Иланом Шором? Складывается впечатление, что президента Альцгеймер немножко попутал.

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