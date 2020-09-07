Жители Молдовы стали меньше пользоваться мобильной связью

Во втором квартале объем доходов от услуг мобильной телефонии снизился в республике почти на 10%.

Такие данные были представлены Национальным агентством по регулированию в области электронных коммуникаций и информационных технологий (НАРЭКИТ). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем доходов от услуг мобильной телефонии во втором квартале сократился на 9,9% и составил 707,1 млн леев ($42,6 млн). При этом количество пользователей услуг мобильной телефонии снизилось с начала года на 5%, до 4,2 млн, но активными были лишь 3,3 млн из них.

Согласно официальным данным, уменьшение числа пользователей зарегистрировано у всех трех операторов мобильной телефонии. У госпредприятия Moldtelecom число пользователей снизилось на 0,3% – до 406,2 тыс., у Orange Moldova – на 3,6% – до 2,4 млн. Наибольшие потери у компании Moldcell – 8,6% – до 1,4 млн.

В итоге уровень проникновения услуг мобильной телефонии уменьшился в Молдове на 8,2 процентных пункта – теперь он составляет 126,6%.

Среднемесячный трафик на одного пользователя (MoU) во втором квартале равнялся 312 минут (+8,9%), а средняя продолжительность одного звонка – 2,2 минуты. Наибольшее количество минут (365 в среднем за месяц) пришлось на пользователя Moldtelecom. У Orange Moldova этот показатель составлял 353 минут, а у Moldcell – 229 минут.

Среднемесячный доход на одного активного пользователя мобильной телефонии (ARPU) снизился за год на 7,5% – до 68,8 леев. При этом у Moldtelecom он составил 74 леев, Orange Moldova – 73,2 леев, и Moldcell – 60 леев.

В то же время рыночные доли операторов мобильной телефонии не претерпели существенных изменений: Orange Moldova – 64,4%, Moldcell – 29,5% и Moldtelecom – 6,1%.

Подготовил Михаил Генчу