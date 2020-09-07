Коронавирус наступает - в столичных реанимационных отделениях не осталось мест

В Кишиневе зарегистрировано 5 469 вспышек нового вируса. Из-за возросшего за последние дни количества новых заболевших, реанимационные отделения больниц Кишинева переполнены.

Об этом стало известно на сегодняшнем заседании столичной мэрии.

Глава Управления здравоохранения и социальной защиты Татьяна Бучарски сообщила, что ситуация с коронавирусом в Кишинёве тревожная, так как в отделениях интенсивной терапии в медучреждениях города нет свободных мест.

– Данные свидетельствуют о постоянном росте случаев заражения коронавирусом: из 39 797 случаев более 16 600 зарегистрированы в Кишиневе, – заявила она.

Она проинформировала, что количество мест для пациентов с COVID-19 в больничных учреждениях столицы было увеличено на 60, и в общей сложности достигло 927 койко-мест.

В настоящее время в больницах Кишинева госпитализировано 706 больных коронавирусом, включая 208 тяжелобольных, 6 из которых подключены к аппаратам ИВЛ.

– В Кишиневе зарегистрировано 5 469 вспышек COVID-19. С момента последнего отчета количество вспышек увеличилось на 269. В пригородах муниципия Кишинев больше всего заболевших зарегистрировано в Дурлештах, Ставченах, Кодру, Крикова, Бубуечь, Гратиештах, Сынжере и Бэчои, – рассказала глава Управления здравоохранения и социальной защиты.

Автор: Михаил Генчу