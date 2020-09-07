Сталина и Антонеску на вас нет, а Майя Санду - есть: В Молдове снова начинают искать "врагов народа"

Поклонница румынского диктатора отметилась весьма странным заявлением, которое может ей еще не раз аукнуться.

Помните, некоторое время был большой скандал, когда Майя Санду во время телеэфира заявила, что в румынском диктаторе Антонеску есть не только плохое, но и хорошее (смотри видео - Прим. редакции). В человеке, который устроил геноцид евреев и молдаван в этих местах во время Великой Отечественной войны. В человеке, которого цивилизованный мир признал военным преступником.

Потом Майя Григорьевна оправдывалась, что, дескать, ее неправильно поняли, но сегодняшнее заявление кандидата на пост президента Молдовы показало, что те слова были совсем не случайны.

- Игорь Додон – враг народа Молдовы! - безапелляционно заявила она на пресс-конференции.

И в этом чеканном возгласе почему-то многим почудились диктаторские замашки Санду.

Давайте разбираться про "врага народа".

В 2016 году во втором туре президентских выборов за Игоря Додона проголосовали на 5 процентов больше, чем за за Санду. Какого же он народа враг? Того, который в большинстве за него голосовал? Или того, кто голосовал за Санду? Или - того и другого? Или - и не того, и не другого?

Мы не знаем, кто из кураторов посоветовал Санду выступить именно с таким обвинением в адрес действующего президента. Возможно, в западных методичках это словосочетание несет исключительно отрицательный смысл. Но в массовом сознании наших людей "враг народ" - это тот, кого диктаторы типа Сталина и Антонеску уничтожали и депортировали. Получается, что Санду - этакий "антонеску-сталин в юбке", который беспощадно борется с теми, "кто не с нами, в против нас?"

Причем, если проводить исторические параллели дальше, то можно сказать, что "верной дорогой идет товарищ Санду", пытаясь уничтожить тех, кто еще недавно находился с ней у власти, в одном, так сказать, альянсе (с лета и по осень 2019 года - Прим. редакции). Помните, Сталин тоже уничтожал соратников, которых обвинял в том, что они "враги народа".

Вся эта история, которую затеяла Майя Санду, до чертиков напоминает давний случай с "КП", когда в нашу редакцию завалил тогдашний медиа-магнат прорумынского толка.

Он искренне возмущался, что "КП" ворует у него читателей и, соответственно, рекламодателей (ха-ха, два раза - прим. Ред). Говорил, что русская пресса - враг государства, что мы не даем развиваться местным СМИ. Кстати, сам он к тому времени уже построил огромный особняк в квартале "для бедняков" в районе Валя Морилор.

И вот наступил 2020-й. Магнат давно на Армянском кладбище, его империя распалась - от нее остался хиленький сайт с унионистским содержанием, а про особняк не знаем - врать не будем.

Вы видите параллель? Мы, например, отчетливо.

НАША СПРАВКА

Враг народа (лат. hostis publicus — буквально «враг общества» и лат. hostis populi Romani — «враг римского народа») — термин римского права, предполагавший объявление лица вне закона и подлежащим безусловному уничтожению.

В новое время получил широкое распространение во времена Французской революции для обозначения противников режима и для обоснования массового террора. С той же целью, что и во Франции, термин использовался во времена сталинских репрессий.

Необходимость усиления борьбы с «врагами народа» правящим режимом обосновывалась сталинским тезисом о том, что по мере строительства коммунизма происходит обострение классовой борьбы и возникают новые «классовые враги»: контрреволюционеры, вредители, шпионы, диверсанты, врачи-убийцы и прочие.

Леонид РЯБКОВ